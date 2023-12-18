بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت اليوم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية

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مباراة الأهلي ضد
مباراة الأهلي ضد فلومينينسي يلا شوت - كأس العالم

منافسة مونديال العالم بين Al Ahly vs Fluminense اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية، تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، بعد أداء مميز وفوز رائع بنتيجة 3-1 في مباراته المثيرة أمام فريق كريم بنزيما. قاد المدرب السويسري مارسيل كولر فريقه ببراعة في هذه المواجهة.

انطلق الأهلي بثقة في الشوط الأول، حيث سجل علي معلول هدفًا رائعًا من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني، استمر الأهلي في تقديم أداء متميز، حيث أضاف حسين الشحات هدفًا ثانيًا، وتابع إمام عاشور بتسجيل الهدف الثالث على التوالي.

يشار إلى أن هذا التأهل يمثل المشاركة الثالثة على التوالي للأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. يشارك النادي في هذه البطولة العالمية للمرة التاسعة في تاريخه، حيث تقام البطولة في نسختها العشرون بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم في كأس العالم للأندية؟

ستتاح فرصة مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت بث مباشر في كأس العالم للأندية عبر ثلاث قنوات مفتوحة، إلى جانب قناة SSC السعودية المشفرة ومنصة فيفا الرقمية. هذا يعني أن الجماهير ستكون قادرة على متابعة اللقاء بسهولة وراحة، سواء عبر التلفاز أو الإنترنت.

هذا يتيح للجماهير فرصة مميزة لمشاهدة المباراة بسهولة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم:

قناة Football HD

قناة Varzesh HD

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: الياه سات
التردد: 11785
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق
التردد: 11555
الاستقطاب: رأسي V
معدل ترميز 30000

قمر صناعي: Europe*Star 1
التردد: 11135
الاستقطاب: أفقي H
الترميز: 27500

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم في مونديال الأندية 2023

تترقب الجماهير بفارغ الصبر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي بث مباشر يلا شوت في إطار بطولة كأس العالم للأندية 2023، حيث ستكون البث المباشر حصريًا على قناة SSC1 HD. للاستمتاع بتجربة المشاهدة، يتعين على المشجعين الاشتراك في قناة SSC1 HD واقتناء جهاز GOBX لضمان الوصول السلس إلى البث المباشر.

موعد مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للاندية أمام فلومينينسي البرازيلي؟

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

 تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء المثير في إطار البطولة العالمية.

بث مباشر مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية؟

تتيح فرصة مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي بث مباشر يلا شوت من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية المميزة عبر تطبيق "شاهد VIP". هذا الاشتراك يوفر تجربة مشاهدة فريدة، حيث يمكن للمشتركين الاستمتاع بجودة عالية ومتابعة المباراة دون تقطيع، مما يضمن عدم فوت أي لحظة من لحظات الإثارة والتشويق خلال اللقاء.

من هو معلق مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم؟

عندما تتابع مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت بث مباشر عبر قناة SSC1 HD، ستكون لديك خيارين رائعين للتعليق الصوتي، حيث يُمكنك الاستماع إلى أحدث التحليلات والتعليقات عبر القناة الصوتية الأولى بتقديم المعلق علي سعيد الكعبي. وإذا كنت تفضل أسلوبًا آخر، يمكنك اختيار القناة الصوتية الثانية والاستمتاع بتعليقات محمد حسين أضرضور أثناء سريان المباراة.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمىمحمد الشناوي.
رباعي الدفاعمحمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.
ثلاثي الوسطأحمد حسن كوكا، مروان عطية، إمام عاشور.
مثلث الهجومحسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل فلومينينسي البرازيلي اليوم

حراسة المرمىفابيو ديفسون لوبيز.
رباعي الدفاعصاموييل إكزافير، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو.
ثلاثي الوسطأندريه تريندادي، ماتيوس مارتينيلي، جون أرياس.
مثلث الهجومماركوس دا سيلفا كينو، باولو هينريكي جانسو، جيرمان كانو.

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية

1- المركز الأول 5 مليون دولار
2- المركز الثاني 4 مليون دولار
3- المركز الثالث 2.5 مليون دولار
4- المركز الرابع 2 مليون دولار
5- المركز الخامس 1.5 مليون دولار
6- المركز السادس مليون دولار
7- المركز السابع 500 ألف دولار

تاريخ النادي الأهلي في مواجهات كأس العالم للأندية

الأهلي يحمل إرثًا لامعًا في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث يعتبر ثاني أكثر الأندية مشاركة في هذه البطولة بعد أوكلاند سيتي من نيوزيلندا. تاريخ المشاركة للأهلي يمتد عبر عدة سنوات، شملت الفترات من 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2022.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

يسعى الأهلي في هذه النسخة من البطولة إلى تحقيق تقدم وتحسين أدائه السابق في هذا الحدث الرياضي الرفيع. حقق الفريق المركز الثالث في ثلاث مناسبات سابقة في أعوام 2006 و2020 و2021، والآن يطمح في تحقيق إنجاز أكبر. تأتي هذه التحديات في إطار التغييرات المقبلة في نظام البطولة، حيث سيتم زيادة عدد الفرق المشاركة في النسخ المقبلة، وهو ما يعزز التنافسية ويضيف تحديات جديدة للأهلي في مسعاه لتحقيق النجاح في عالم كرة القدم الدولي.

الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي

بعد مباراته المثيرة مع اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يستعد النادي الأهلي المصري للمواجهة الثانية في البطولة، وهي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية | من هنـــا

شهدت مباراة الأهلي مع اتحاد جدة تألقًا لافتًا، حيث تمكن من الفوز بنتيجة 3-1 في الدور الثاني للبطولة، وبهذا الانتصار، يتطلع الفريق المصري لمواصلة مسيرته الرائعة في كأس العالم للأندية 2023.

أما فريق فلومينينسي البرازيلي، فيستعد للدخول في البطولة مباشرة من دور ربع النهائي، وهي مباراتهم الأولى في هذا الحدث الكروي العالمي.

تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2023 مشاركة سبعة فرق من مناطق مختلفة حول العالم، وهي: اتحاد جدة السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأهلي المصري، ليون المكسيكي، أوراوا الياباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، وفلومينينسي البرازيلي.

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