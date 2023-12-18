سلة سبورتنج تتأهل لنهائى البطولة الإفريقية للمرة الثانية فى تاريخها بالفوز على بطل أنجولا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تأهل الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادى سبورتنج إلى المباراة النهائية لبطولة افريقيا للسيدات بجدارة واستحقاق، بعد أن تغلب الفريق السكندري على منافسه انتركلوب الأنجولى فى الدور قبل النهائى بنتيجة 100/74 ليضرب الفريق موعدا مع المباراة النهائية للمرة الثانية فى تاريخه، ويصبح على مقربة من تحقيق إنجاز تاريخي جديد للنادى لم يحققه من قبل أى فريق مصرى بالفوز بالبطولة مرتين متتاليتين، ويدخل الفريق فى مواجهة ناريه غد فى نهائى البطولة التى يستضيفها النادى السكندرى على ملعب بالصالة المغطاة مع فريق KPA بطل كينيا الذى فاز فى الدور قبل النهائى على بطل رواندا REG  بنتيجة 97/101 فى مفاجأة غير متوقعه بالبطولة.
جائت نتيجة فترات المباراة كالتالى: الأولى بنتيجة 36/53 والفترة الثانية 53/36 والثالثة 82/53


من جانبه أثنى المهندس ممدوح حسنى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج على الأداء القوى للاعبات خلال مباراة الدور قبل النهائى، والتى شهدت ندية بين الفريقين، لكن خبرة واستبسال لاعبات سبورتنج مكنهن من حسم اللقاء والتأهل للمباراة النهائية فى إنجاز يحسب لبطلات هذا الجيل، مشيرا إلى أن الفريق كان عند حسن الظن طوال المباراة، وكان من أسباب قوة الفريق المحترفات الأربعة التى تعاقد معهن مجلس الإدارة لتدعيم صفوف  الفريق قبل إنطلاق البطولة.

أضاف نائب رئيس النادى أن أعضاء النادى حرصوا على الاحتشاد فى مدرجات صالة اللقاء، وكان لهم مفعول السحر فى بث الحماس لدى فريق سبورتنج، لتعود شعبية كرة السلة الاسكندرانية من حديد، بعد أبتعاد الجماهير عن حضور المباريات لأسباب أمنية، لافتا إلى أن وعى أعضاء النادى بتشجيع اللاعبات بحماس ومثالية ساعد بشكل كبير فى الفوز بمباراة الدور قبل النهائى والفوز باللقاء والتأهل للتهائى.

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