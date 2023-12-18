حزب الأحرار الدستوريين يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

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الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يتقدم حزب الأحرار الدستوريين بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، لجمهورية مصر العربية.

كما يتمني الحزب بكافة قياداته وأعضائه وأماناته بالمحافظات، أن يكلل الله جهود الرئيس، بتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاتِه وأحلامِه، وأن ينعم على مصر وشعبها بكل رخاء، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية، في ظل توجهات فخامة الرئيس، نحو بناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

حزب الأحرار الدستوريين

و أكد حزب الأحرار الدستوريين، أن الاستحقاق الرئاسي كان بمثابة رسالة للعالم أن في مصر شعب واع ومثقف يدرك جيدا حقوقه وواجباته، ولا يسمح لأحد المساس بها أو الاقتراب من أمنه، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي تعيشها المنطقة، وما يحيط بها من أزمات إقليمية.

وأضاف حزب الأحرار الدستوريين، أن الاستحقاق الرئاسي شهد تعددية ومنافسة، ومشاركة شعبية تاريخية وغير مسبوقة، في ظل متابعة من  المنظمات والمؤسسات الإعلامية والصحفية الإقليمية والدولية على مستوى العالم.

وأشار  حزب الأحرار الدستوريين، أن  نتيجة الانتخابات الرئاسية ستكون بداية لتغير شكل الحياة السياسية في مصر، ودعا كافة أطياف الشعب المصري للاصطفاف خلف الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية  على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

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