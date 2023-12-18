صادرات السعودية النفطية في أكتوبر تسجل أعلى مستوى في 4 أشهر



أظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) اليوم الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى في أربعة شهور.

وارتفعت صادرات الخام من أكبر مصدر للنفط في العالم 9.6% إلى 6.30 مليون برميل يوميا مقارنة مع سبتمبر (أيلول)، في حين انخفض إنتاج البلاد من النفط الخام 0.4% إلى 8.94 مليون برميل يوميا.

واتفق منتجو النفط في أوبك+ في نوفمبر تشرين الثاني على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي يبلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميا في أوائل العام المقبل بخلاف تمديد السعودية خفضها الطوعي الحالي.

وانخفض إنتاج مصافي التكرير المحلية من الخام إلى 2.116 مليون برميل يوميا من 2.866 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) بينما هبط الحرق المباشر للخام إلى 531 ألف برميل يوميا من 606 آلاف برميل يوميا.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وخفضت المملكة سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي للعملاء الآسيويين في يناير كانون الثاني للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

وواصل النفط مكاسبه ليرتفع بأكثر من 3% مع تزايد الهجمات في البحر الأحمر مما أثر على التجارة البحرية وأثار مخاوف متعلقة بسلاسل التوريد.