الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات الاثنين في المنطقة الحمراء



أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض يوم الاثنين لبدء الأسبوع قبل الأخير من عام 2023.

تراجع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي ليغلق منخفضًا بنسبة 0.27%. ومع ذلك، ارتفعت أسهم النفط والغاز بنسبة 1.16% مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية المخاوف المتعلقة بالبحر الأحمر، في حين انخفضت أسهم البناء والمواد بنسبة 2% تقريبًا.

أنهى المؤشر ٍStoxx600 الأوروبي للأسهم القيادية أسبوعه الخامس على التوالي من الارتفاع يوم الجمعة، مرتفعًا بنسبة 0.91% خلال اليوم بعد سلسلة من قرارات البنك المركزي الرئيسية على مدار الأسبوع.

وحظيت الأسواق العالمية بدعم خاص من قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة على مدار عام 2024.

فيما افتتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف، بعد أن حققت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية مكاسب للأسبوع السابع على التوالي.

انخفضت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الغالب يوم الاثنين، على الرغم من أن أسواق كوريا الجنوبية خالفت الاتجاه حيث قادت أسهم الدفاع المكاسب.

وبالعودة إلى أوروبا، من المقرر أن يلقي اثنان من الأعضاء البارزين الذين يحق لهم التصويت في البنك المركزي الأوروبي - إيزابيل شنابل وفيليب لين - خطابين بعد ظهر يوم الاثنين.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، حيث قام بمراجعة توقعاته للنمو والتضخم بالخفض وأعلن عن خطط لتسريع تقليص ميزانيته العمومية. كما تراجعت الرئيسة كريستين لاغارد عن توقعات السوق بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2024.