سيدتي.. إليكِ ماسك زيت دهن النعام لحل جميع مشاكل شعرك!

يتميز زيت النعام بقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على تركيزات مضاعفة من الدهون الأساسية، والسبب هو قدرة النعام على تحويل الطعام الذي يتناوله من أعشاب ونباتات وحبوب على دهون حيوانية أساسية مثل: أوميجا 3، وأوميجا 6 (Linoleic)، وأوميجا 9(Oleic). كما أنه مصدر غني بأقوى مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل: فوسفوليبيد(phospholipids)، وبوليفينول( carotenoids)، كاروتينويد(polyphenols).

زيت دهن النعام

ما هو زيت دهن النعام؟

يعد زيت دهن النعام من أفضل الزيوت التي يمكن أن تعتمد عليها المرأة لعلاج كافة مشاكل الشعر، ويستخلص دهن النعام من بطن النعامة أو من الدهن الموجود بين العضلات، ثم يعبأ على هيئة كريم، وللحصول على أكبر استفادة من زيت دهن النعام توصل الخبراء إلى عمل كبسولات دوائية منه، وسوف نتحدث اليوم من خلال السطور الآتية عن فوائد زيت دهن النعام على الشعر وطرق استخدامه لحل كافة مشاكل الشعر، لذا ننصحكِ بمتابعة المقال.

فوائد زيت دهن النعام على الشعر

- يحتوي على مجموعه عالية من الدهون الثلاثية وهي دهون مهمة للمحافظة على صحة الشعر.

- يساهم في تقوية جذور الشعر بنسبة 80% وبالتالي علاج تساقطه.

- التقليل من التهابات فروة الرأس بسبب احتوائه على مضادات للالتهاب.

- يعمل على ترطيب الشعر الجاف والتالف في وقت قياسي.

- حماية الشعر من العوامل الخارجية والحفاظ عليه.

- يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية للشعروالاعتناء بفروة الرأس والشعر.

- المحافظة على صحة الشعر يعمل على تحفيز بصيلات الشعر على النمو.

- يعطى الشعر اللمعان المطلوب يساعد على نمو الشعر واطالته أبضًا..

- علاج مشكلة تقصف الشعر.

- القضاء على البكتيريا والالتهابات العالقة في الشعر.

- يقضي زيت دهن النعام على قشرة الشعر.

- يعمل على الحد من الحكة التي تسببها قشرة الشعر.

- إعطاء الشعر الحيوية والقوة.

- يقضي على الروائح الكريهة لفروة الرأس وبالتالي يحسن رائحة الشعر.



ماسك زيت دهن النعام وزيت جوز الهند لحل مشاكل الشعر



المكونات

ملعقة كبيرة من زيت دهن النعام.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز الحلو.



الطريقة والاستخدام: