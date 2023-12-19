سفير قطر بالقاهرة مهنئا السيسي: يوم إعادة انتخابكم يصادف عيدنا الوطني

عربي ودولي
بوابة الفجر

وجه سفير دولة قطر بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية طارق الأنصاري التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال السفير في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": "أتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة من أجل الاستمرار في مسيرة البناء والإنجاز متمنيا لمصر قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والإستقرار والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف أنه من حسن الطالع أن يصادف يوم إعلان نتيجة الانتخابات 18 ديسمبر اليوم الوطني لدولة قطر.

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