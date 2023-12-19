داكر عبد اللاه: فوز الرئيس السيسي بالرئاسة يمهد لتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة

قدم المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية مؤكدا أن هذا النجاح الكبير يؤكد مدى حب المصريين وقناعتهم بقيمة الرئيس السيسي وقدرته على العبور بمصر إلى بر الأمان وسط ما يحيط بها من تحديات.

وأكد المهندس داكر عبداللاه اللاه أن حالة الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ظهرت جلية لعالم كله في الانتخابات الرئاسية تأتي من رفض المصريين للاعتداءات التي تتم من قبل قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ورفضهم للحرب وكذلك لاستكمال مشروعات البناء والتنمية التي تتم على أرض مصر في مختلف المجالات.

و أضاف داكر عبد اللاه إلى أنه فيما يخص قطاع العقارات والتنمية العمرانية بشكل عام فقد شهدت مصر طفرة كبيرة جدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك مشروعات كبيرة وعملاقة جاري تنفيذها على أرض مصر ولا بد من وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع خارطة طريق لهذه المشروعات لاستكمالها والنهوض بمصر بمختلف المجالات.

و أشار داكر عبد اللاه إلى أن المؤشرات والتقارير العالمية تشير إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي للطرق من خلال مشروعات الطرق التي تم تنفيذها ويجري تنفيذ طرق جديدة وهي بمثابة شرايين حياة تربط مصر ببعضها وتخلق على جانبيها تنمية عمرانية وحضارية جديدة متمثلة في المدن الجديدة التي تجري على أرض مصر.

و أوضح أن حالة الحراك السياسي والديمقراطية الموجودة على أرض مصر وما تمت فيه العملية الانتخابية من أجواء أمان واستقرار بمصر شهد بها العالم تشكل عنصر جذب متميز في استقطاب مستثمرين عرب وأجانب بالسوق المصري وكذلك تشكل عنصر ترويجي معهم لتصدير العقار خلال الفترة المقبلة.