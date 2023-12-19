محافظ البحر الأحمر يشكر الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة لتقديمهم العزاء في وفاة قرينته

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اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي

تقدم محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من واسى وقدم واجب العزاء، في وفاة المغفور لها بإذن الله قرينته السيدة، جيهان إبراهيم عمر، سواء بالمشاركة في تشييع الجثمان أو حضور العزاء أو النعي عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الإجتماعي، أو من خلال إرسال مندوبين رسميين أو إرسال البرقيات والاتصال الهاتفي، من داخل مصر أو خارجها.

وتوجه محافظ البحر الأحمر، بالشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على إيفاد مندوب للتعزية، كما توجه بجزيل الشكر لكلًا من، دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس الوزراء الأسبق، المهندس إبراهيم محلب، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، ومستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، اللواء أحمد جمال الدين، ومستشاري رئيس الجمهورية، لحرصهم على الحضور لتقديم واجب العزاء.

كما إختص اللواء عمرو حنفي، بالشكر رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، ونائب رئيس المخابرات العامة، ووكلاء أول ووكلاء وأعضاء المخابرات العامة، لتقديمهم واجب العزاء.

كما وجه المحافظ، الشكر لوزراء، الخارجية، والداخلية والبترول، والمالية، والتنمية المحلية، والنقل، والأوقاف، والاتصالات، والبيئة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والعدل، وشئون المجالس النيابية، والموارد المائية والري، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما حرص المحافظ على تقديم الشكر والإمتنان، لقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية الحاليين والمتقاعدين، وقيادات هيئة الرقابة الإدارية، ورؤساء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الأجهزة والهيئات والجهات الأمنية السيادية المختلفة، ورؤساء المجالس والهيئات القضائية، وللسادة الوزراء السابقين والمحافظين الحاليين والسابقين، والسفراء والدبلوماسيين، وفضيلة مفتي الجمهورية، ورجال الأزهر والكنيسة، ورجال الأعمال والمستثمرين، ورجال الصحافة والإعلام، ولكل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمحافظة البحر الأحمر.

واختتم محافظ البحر الأحمر، تصريحاته قائلًا " شكر الله سعيكم جميعًا، داعيًا المولى عز وجل ألا يريكم مكروهًا في عزيز وأن يتغمد الفقيدة وموتانا وموتاكم أجمعين بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأجدد وأكرر شكري لكل من أحاطوا فقيدتنا الغالية بالدعاء وشرفونا بالعزاء".

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