أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم، استقرت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بأسواق محافظة الدقهلية وفقا للتعاملات اليومية، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية كل ما تريدون معرفته حول أسعار جميع الفاكهة طبقًا لأسعار أسواق الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم:

سعر الفاكهة اليوم.. وصل سعر عنب رومي أحمر بين 10: 15جنيهات للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم.. ووصل سعر عنب كريمسن بين 20: 30 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم.. ووصل سعر الكاكا بين 8: 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم.. تراوحت أسعار تفاح (أمريكي- إيطالي) من 18: 24 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

سعر الفاكهة اليوم.. بينما سجل سعر بلح سيوي 20: 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم.. وتراوح سعر الكانتالوب من 4: 8 جنيهات للكيلو (قفص- كرتونة).

سعر الفاكهة اليوم.. تراوحت أسعار الشمام من 10: 15 جنيه للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم.. تراوح سعر مانجو عويس من 24 إلى 50 جنيهًا للكيلو

سعر الفاكهة اليوم.. تراوح سعر مانجو كنت من 15: 30 جنيهًا للكيلو

سعر الفاكهة اليوم.. تراوح سعر مانجو كيت من 15: 25 جنيهًا للكيلو

سعر الفاكهة اليوم.. تراوح سعر برقوق مستورد (2 كيلو) من 22 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم.. تراوح سعر البرتقال البلدي من 10: 15جنيهات للكيلو

سعر الفاكهة اليوم.. تراوح سعر الرمان من 5: 10 جنيهات للكيلو

أسعار الموز اليوم

يترواح سعر الموز الوليم بين 7.5 و11.5 جنيهات.

يترواح سعر الموز المغربي بين 7.5 و11.5 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيهات.

يترواح سعر كليو الموز البيكو بين 9و19 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الموز المستورد بين 20 و40 جنيها.

يترواح سعر الموز الصعيدى بين 5.5 و7.5 جنيهات.

أسعار الخوخ والمشمش اليوم

يتراوح سعر كيلو الخوخ البلدى عريشي بين 15 إلى 30 جنيهات.

اسعار المشمش



يتراوح سعر كيلو المشمش عمار بين 20و30 جنيها.

يتراوح سعر كيلو مشمش سويسي بين 20و25 جنيها.

يتراوح سعر كيلو المشمش الفيومى بين 20و25 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكمثرى المستوردة بين 30و70 جنيها

اسعار البرقوق



يتراوح سعر كيلو البرقوق هوليو بين 40و60 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البرقوق اليابانى بين 20و50 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو برقوق سكري بين 35و50 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البرقوق الأنجليزى بين 20و40 جنيها.

أسعار المانجو اليوم

مانجو بلدي من 30: 40 جنيهًا

مانجو فونس من 30: 40جنيهًا

مانجو عويس 35: 50 جنيهًا

مانجو فص 30: 60 جنيهًا

مانجو هندي 16: 30 جنيهًا

مانجو تيمور 16: 30 جنيهًا

مانجو زبدية 17: 21 جنيهًا