طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة

يُعتبر الجلاش باللحمة المفرومة من الأطباق الشهية والمميزة في عالم المأكولات الشرقية، حيث يجمع بين رقة العجين وطيبة الحشوة، ما يمنح تجربة طعم لا تُقاوم، وتعتبر وصفة الجلاش باللحمة المفرومة فنًا في عالم الطهي، إذ تجمع بين رقة العجين الهش ونكهة الحشوة اللذيذة، حيث يشكل هذا الطبق توازنًا مثاليًا بين المكونات والتوابل ليُقدم تجربة مذاق استثنائية لمحبي الطعام.

وتكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها في هذا الموضوع الخطوات الأساسية لتحضير الجلاش باللحمة المفرومة، حيث سنركز على طريقة تحضير العجينة الرقيقة والحشوة الغنية بالنكهات. سنخوض معًا في عالم الطهي لنتعلم كيفية إعداد هذا الطبق الشهي بطريقة سهلة ومبسطة.

طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة

اليك وصفة بسيطة لعمل جلاش باللحمة المفرومة:

المكونات:

للعجينة:

500 غرام عجينة الجلاش (يمكن العثور عليها في الأسواق أو تحضيرها في المنزل)

200 غرام زبدة ذائبة

للحشوة:

300 غرام لحمة مفرومة (بقري أو خروف، حسب الاختيار)

بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2-3 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة (كمون، فلفل، كزبرة، قرفة)

ملح وفلفل حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بقدونس طازج مفروم (اختياري)

الخطوات:

للعجينة:

قومي بفرد عجينة الجلاش بالشكل الذي ترغبين به. ضعي قطعة من العجينة في صينية الخبز وادهنيها بالزبدة الذائبة. كرري هذه الخطوة مع بقية العجينة حتى تكون الطبقة العلوية مغطاة بالزبدة.

للحشوة:

في مقلاة، سخّني الزيت على نار متوسطة وقلبي البصل حتى يصبح شفافًا. أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة. أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها حتى تحترق وتنضج. أضيفي البهارات والملح والفلفل حسب الذوق، وقلبي المكونات جيدًا. اتركي الحشوة تبرد قليلًا.

التجميع:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. ضعي طبقة من العجينة في صينية الفرن، ثم أضيفي طبقة من الحشوة. كرري هذه الخطوة لتكون لديك عدة طبقات، مع تحريك كل طبقة قليلًا لتوزيع الحشوة. ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح الجلاش ذهبي اللون ومتماسك. بمجرد أن يبرد الجلاش قليلًا، قطعيه إلى مربعات وقدميه ساخنًا.

هذه الوصفة قابلة للتعديل، يمكنكِ إضافة التوابل والأعشاب حسب الذوق الشخصي. استمتعي بتحضير الجلاش باللحمة المفرومة وتذوقي النكهات الشهية!