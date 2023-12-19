طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بمدينة 15 مايو..وأعمال مرافق وزراعة ببرج العرب

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عن طرح 7 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (19م٢: 40 م٢)، بسوق منطقة زهور مايو بالمدينة، للبيع بمزاد علني.


ولفت جهاز مدينة 15 مايو، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الإثنين الموافق 15/1/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.


وأعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن طرح 2 مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لتنفيذ أعمال زراعة وتشجير طريق حسن علام بالنخيل والأشجار المثمرة، ومغطيات التربة بالمدخل الغربي بالمدينة، وتنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة رفع الصرف الصحي ( أ ) قطر 1000 مم على مصافي المرحلة الأولى لمحطة برك الأكسدة بالمدينة.

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