الضرائب تصدر شهادة تفيد إلتزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار(فواتير/إيصالات) إلكترونية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 

أكد " الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية "على حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا كمنظومتى الإيصال والفاتورة الإلكترونية ساهما بشكل كبير فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى إلتزام الممولين من عدمه.


قال "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة تصدر حاليا شهادة(نموذج رقم3) تفيد إلتزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار(فواتير/أو إيصالات )إلكترونية حسب الأحوال، موجها الممولين أو المسجلين الذى صدرت لهم الشهادة بالإلتزام بوضعها فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع، جاء ذلك  وفقا لقرار وزير المالية رقم309لسنة2023 والذى نص على إضافة فقرة جديدة للمادة34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.


ومن الجدير بالذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395  ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]


و الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية: 
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وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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