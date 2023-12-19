وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يبحث مع نظيره الياباني تعزيز التعاون

الاقتصاد
بوابة الفجر

اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي  بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة اليابانية طوكيو، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين؛ ضمن زيارته الرسمية إلى اليابان.

وبحث الاجتماع تعميق التعاون المشترك في إطار "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، وتعزيز التعاون بين المملكة واليابان في قطاعي الصناعة والتعدين، وما يوفرانه من فرص استثمارية نوعية.

كما ناقش الوزيران تعزيز استقطاب الاستثمارات اليابانية في قطاعي الصناعة والتعدين، ومحفزات البيئة الاستثمارية في المملكة، على مستوى الأنظمة والتشريعات، والبنية التحتية المتطورة في المدن الصناعية.

وتهدف زيارة الوزير السعودي لليابان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى التعزيز بين البلدين واستمرار التعاون المشترك، حيث يصل إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليابان في عام 2022 بلغ 3.7 مليار ريال سعودي، فيما بلغت الواردات من اليابان ما يقارب 25 مليار ريال.

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