الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مدفوعة بمكاسب قطاع السفر والترفيه

الاقتصاد
بوابة الفجر


أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع يوم الثلاثاء، منتعشة قليلًا من التدولات الضعيفة في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.43%، مع إنهاء غالبية القطاعات في المنطقة الإيجابية. ارتفعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 1.7% لتقود المكاسب، في حين استقر قطاع النفط والغاز بعد المكاسب التي شهدها يوم الاثنين على خلفية مخاوف الشحن في البحر الأحمر.

تتراجع الأسواق قبل العطلات، على الرغم من استمرار الاجتماعات الدولية لكبار المسؤولين، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول الصناعية السبع يوم الثلاثاء.

افتتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بعد التحول الحذر من بنك الاحتياطي الفدرالي على رفع المؤشر الأوسع بالقرب من أعلى مستوى قياسي له.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1% يوم الثلاثاء بعد أن ترك بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه الأخير لهذا العام.

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