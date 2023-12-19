الهند: سنواصل الاعتماد على الطاقة المولدة بالفحم حتى نصبح من الدول المتقدمة

الاقتصاد
بوابة الفجر


قال وزير البيئة الهندي بوبندر يادافا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بتلبية احتياجات شعبها من الطاقة، وإنها ستواصل الاعتماد على الفحم حتى تصل إلى وضع دولة متقدمة.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي، أضاف الوزير أن الهند قاومت ضغوط الدول المتقدمة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) الذي أقيم مؤخرا بالإمارات، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وأوضح يادافا أن الهند ملتزمة بتلبية احتياجات شعبها من الطاقة وأن هذا لا يمكن تنفيذه فقط عبر "استيراد النفط والغاز".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة أفادت في وقت سابق بأن الطلب على الفحم هذا العام سوف يكون أعلى من أي وقت مضى.

وأعلنت الوكالة في باريس يوم الجمعة الماضية، أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم بواقع 1.4 % في 2023 ليتجاوز حاجز الـ8.5 مليار طن للمرة الأولى.

غير أنه نظرا لزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، يتوقع الخبراء تراجعا بنسبة 2.3 % في استخدام الوقود الأحفوري بحلول 2026.   

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