بنك اليابان المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

الاقتصاد
بوابة الفجر


أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة المرونة وأسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك عقب اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء إنها قررت الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 0.1% وعلى الفائدة طويلة الأجل عند مستوى صفر في المئة تقريبا.

كما أبقى البنك على سعر العائد المستهدف على سندات الخزانة العشرية اليابانية القياسية في حدود 1% وهو ما يعني عدم تغيير سياسة البنك في شراء هذه السندات.

وقال البنك المركزي في بيان "في ظل هذا الغموض الشديد الذي يحيط بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج، سيواصل البنك بصبر سياسته النقدية المرنة، في حين سيظل مستعدا للتعامل مع أي تطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار إلى جانب الأوضاع المالية".

وفي أسواق المال تراجع الين بعد قرار البنك المركزي وجرى تداوله بسعر 145.5 ين لكل دولار في تعاملات الظهيرة، في حين ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 1% واستقر العائد على السندات العشرية دون تغيير بدرجة كبيرة.

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