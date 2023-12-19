أفضل بدائل لهاتف آيفون 15في 2023

حصلت جميع هواتف آيفون 15 الجديدة هذا العام على بعض التحسينات مقارنةً بإصدارات العام الماضي، أهمها: استبدال منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C)، وتحسينات في مواد تصنيع طرز البرو، ولكن التصميم العام لهواتف آبل لم يتغير كثيرًا.

بالإضافة إلى ذلك؛ فمعظم المزايا الجديدة التي تدعمها هواتف آيفون 15 الجديدة تأتي من نظام التشغيل الجديد (iOS 17)، وهذا يعني أن هناك الكثير من هواتف آبل القديمة التي حصلت على النظام، تدعم هذه المزايا الجديدة، وتتوفر بأسعار أقل منه.

إذا كنت تبحث عن أفضل بديل لهواتف (iPhone 15) الجديدة، وترغب في الاستمرار على منظومة آبل التقنية، فهناك هواتف (iPhone 14) التي تتميز بالأداء القوي وتُعدّ من أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق حاليًا، وتمتاز أيضًا بأن سعرها أقل، وإذا كنت تريد شيئًا مختلفًا، فهناك العديد من هواتف أندرويد التي يمكنك وضعها في الحسبان.

ولمساعدتك في الاختيار؛ سنستعرض في هذا المقال أفضل 3 بدائل لهاتف آيفون 15 الجديد:

سلسلة هواتف (iPhone 14)؛ المزيج المثالي بين الأداء القوي والتوفير في السعر:

هاتف iPhone 14 بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف iPhone 14 Plus بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف iPhone 14 Pro بشاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف 14 Pro Max بشاشة مقاسها 6.7 بوصات.

يتشابه هاتفا iPhone 14 وiPhone 14 Plus مع هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus الجديدين في نوع الشاشة ومقاسها ومعدل التحديث، ولكن يختلفان في الدقة ودرجة السطوع فقط. كما يتشابهان في خيارات سعة التخزين الداخلية؛ إذ يأتيان بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ومع ذلك يختلفان في السعر، إذ يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا، ويبدأ سعر iPhone 14 الآن من 699 دولارًا.