وزير التعليم: إتاحة امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونيًا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس

أخبار مصر
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد على مستوى الإدارات التعليمية، وسيتم إتاحتها إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

كما وجه بإجراء الامتحان ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت، مشيرا إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي 2023/ 2024.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع عددا من الملفات الهامة، حيث شدد على ضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، مشددا على أهمية اتباع مختلف الآليات التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس. 

ووجه الوزير إدارة المتابعة والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بتكثيف متابعة أداء المديريات والإدارات التعليمية والمدارس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس.

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