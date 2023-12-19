ونشر ليفربول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الفريق يحتفل بعيد الميلاد مع المرضى والموظفين في Alder Hey، مع التعليق: "إنها دائمًا لحظة خاصة عندما نتمكن من زيارة مرضانا الشجعان وعائلاتهم".

بالإضافة إلى محمد صلاح، يشارك اللاعبون الآخرون في الزيارة السنوية مثل فيرجيل فان ديك وأليسون وترينت ألكسندر أرنولد ودومينيك زوبوسزلاي.

وأطلقت الجماهير حملة ضد لاعب ليفربول والدولي المصري محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، مما أثار غضب الجماهير العربية بسبب ما اعتقدوا أنه تصرف من محمد صلاح يقلل من احترامه للاعبي ليفربول. ما يعيشه الضحايا الفلسطينيون.

بعد زيارة محمد صلاح للأطفال المرضى في أحد مستشفيات ليفربول، ووصول المصري مع فريقه الريدز لتقديم الهدايا في أحد مستشفيات المدينة قبل عيد الميلاد، ثارت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية الجدل والانتقادات اللاذعة على المنصة.

ونتيجة لذلك، تصدر محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن قاد وفدا من لاعبي ليفربول إلى مستشفى ألدر هاي للأطفال لتسليم الهدايا احتفالا بعيد الميلاد بهذه الكلمات محمد صلاح وزيار مستشفى الأطفال، محمد صلاح يزور أطفال إتجلتر، محمد صلاح يزور مستشفى الأطفال بإنجلترا، محمد صلاح يشجع أطفال إنجلترا، محمد صلاح يزور مستشفى بإنجلترا

انتقادات لاذعة للاعب المنتخب الوطني محمد صلاح.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة إلى اللاعب المصري محمد صلاح، بعد ظهوره في احتفالات عيد الميلاد مع أطفال ومرضى إنجلترا في أحد مستشفيات الأطفال، وظهوره الذي لفت الأنظار، خاصة أنَّ هذا الاحتفال يأتي في أعقاب ارتفاع حصيلة الشهداء من أطفال فلسطين والتدمير الذي يشهده قطاع غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي.

تعليقات بسبب أطفال غزة

انتقادات لمحمد صلاح بعد زيارته لأطفال إنجلترا

وعلّق الكثيرون على صور محمد صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم: "مش مكسوف من نفسك وأطفال غزة ترتجف من البرد وتبكي من الجوع، ده غير إنه حرام شرعًا يا مسلم واسمك محمد، عمومًا مش كل الأرواح مقدسة يا صلاح. أرواحنا في الفردوس وأرواحهم في سقر".

تعليقات أحد المتابعين

وقال آخر: "في ظل ما أطفال غزة بتموت من القهر والبرد والجوع وبتتعرض للتعذيب كل يوم، إنت رايح تحتفل وتضحك مع أطفال إنجلترا، طيب كنتوا لميتوا تبرعات لأطفال غزة وكسيتوا الأطفال إللي مش لاقية غطاء ولا أكل ولا شرب".