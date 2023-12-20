يارا مصطفى تكشف كواليس حوارها مع جوني ديب

الفجر الفني
بوابة الفجر

كشفت الفنانة يارا مصطفى، عن تفاصيل اللقاء العفوي الذي جمعها بالنجم العالمي جوني ديب خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الشهر الماضي، حيث أعربت في البداية عن إعجابها بجوني ديب، وكونه ممثلها المفضل، حيث شاهدت جميع أفلامه

 

وقالت في تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي، إن لقائها مع جوني ديب كان بالصدفة وعفوي خلال حضورهما فعاليات المهرجان، حيث سلمت عليه وتحدثا عن أعمالها، وأخبرته عن تأثير أفلامه على حياتها. 

 

وكانت مفاجأة لها أنها قام بتقليد شخصيات من أفلامه وشاركها بعض تفاصيل حول هروبه من الصحافة واختياراته في التمثيل. 

 

وأكدت أن اللقاء يُظهر جانبًا متواضعًا ومحبوبًا لدى جوني ديب، حيث تحدث إليها كصديقة واستمع إلى قصتها بشكل ملهم.

 

وأشارت إلى كيف كانت شخصية أليس في فيلم "أليس في بلاد العجائب" تؤثر في طفولتها، ولم تنسى هذه اللحظات.

 

يارا مصطفى جونى ديب مهرجان البحر الأحمر
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أهدف مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

ملخص أهداف مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

بث مباشر الآن Yalla Shoot.. الشوط الثاني مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يضرب شباك اوراوا بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023 رفقه فلومنينسي

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر الزمالك ضد ساجرادا في كأس الكونفدرالية | تويتر اليوم جودة عالية HD

الآن ( 3 - 0 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واوراوا يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية | تويتر رابط سريع بجودة عالية

"نتيجة مباراة مانشستر سيتي".. السيتي يعبر اوراوا بثلاثية ويتأهل إلى نهائي المونديال