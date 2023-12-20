أسعار الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 وسط ترقب اجتماع مجلس الوزراء لكشف تطورات برنامج الطروحات

الاقتصاد
بوابة الفجر

في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، استقرت أسعار صرف الدولار وسط حالة من الترقب لاجتماع البنك المركزي غدًا والمؤتمر الصحفي لرئاسة مجلس الوزراء اليوم للإعلان عن الجديد في برنامج الطروحات، ونستعرض فيما يلى سعر الدولار اليوم الأربعاء.

 

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري، مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
سعر الدولار اليوم  الأحد سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

 

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أهدف مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

ملخص أهداف مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

بث مباشر الآن Yalla Shoot.. الشوط الثاني مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

عاجل| رحيل أكرم توفيق من الأهلي.. إليك الحقيقة الكاملة

مانشستر سيتي يضرب شباك اوراوا بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023 رفقه فلومنينسي

الآن ( 3 - 0 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واوراوا يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية | تويتر رابط سريع بجودة عالية

عاجل.. توقعات باتباع البنك المركزي أسلوب سعر الصرف المرن تدريجيا لحل أزمة نقص " الدولار"