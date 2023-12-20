أسعار الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 وسط ترقب اجتماع مجلس الوزراء لكشف تطورات برنامج الطروحات

في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، استقرت أسعار صرف الدولار وسط حالة من الترقب لاجتماع البنك المركزي غدًا والمؤتمر الصحفي لرئاسة مجلس الوزراء اليوم للإعلان عن الجديد في برنامج الطروحات، ونستعرض فيما يلى سعر الدولار اليوم الأربعاء.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري، مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم الأحد سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.