فهم أعماق نقص المناعة: الأهمية والفحوصات المخبرية

نقص المناعة، المعروف أيضًا بعوز المناعة، يمثل تحديًا صحيًا يتسم بوجود خلل في الجهاز المناعي، مما يجعل الفرد عرضة للإصابة بالعدوى بشكل متكرر وبشكل أشد من الطبيعي. تعتبر الفحوصات المخبرية أداة حيوية لتقييم حالة الجهاز المناعي وتحديد النقص. سنستعرض بعض الفحوصات الشائعة المستخدمة لهذا الغرض.

تحليل فيروس نقص المناعة

1. تحليل فيروس نقص المناعة (HIV):

يُعد تحليل فيروس نقص المناعة أساسيًا لتحديد وجود الفيروس في الجسم. يمكن استخدام اختبارات الحمض النووي (NATs) للكشف الفيروس بسرعة، ويُجرى بشكل روتيني للكشف العدوى وتحديد العلاج المناسب.

2. فحص الأجسام المضادة (Antigen/Antibody Tests):

هذا الفحص يكشف عن وجود المستضدات والأجسام المضادة التي تشير إلى وجود الفيروس في الجسم. يُجرى بسهولة ويمكن أن يظهر النتائج في وقت قصير بعد التعرض للعدوى.

3. فحص ما قبل الولادة (Prenatal Screening):

يُجرى للكشف أمراض نقص المناعة الوراثية لدى الأطفال المحتملين. يشمل فحص الدم وفحص السائل الأمنيوسي لتحديد احتمال وجود تشوهات.

4. تعداد الدم الكامل (CBC):

يُستخدم لقياس عدد خلايا الدم وخلايا الجهاز المناعي. الأعداد غير الطبيعية قد تشير إلى وجود خلل في الجهاز المناعي.

5. الرحلان الكهربائي للبروتين (Protein Electrophoresis):

يُجرى للكشف بروتينات غير طبيعية، خاصةً M proteins، وهي مهمة للكشف مرض نقص المناعة المشتبه به.

6. اختبار الغلوبولين المناعي في الدم (Immunoglobulin Blood Test):

يُقيس كمية الأجسام المضادة في الدم، ويُستخدم لتقييم الوظيفة المناعية وكشف اضطرابات المناعة.

7. الاختبار التكميلي (Complement System Test):

يُقيس نشاط البروتينات التكميلية، ويُجرى للكشف مشكلات في الدفاع المناعي.

الاستشارة الطبية:

تتطلب فهم أعماق نقص المناعة تقييمًا دقيقًا من قبل الطبيب. إذا كنت تعتقد أنك أو طفلك قد يعانون من نقص المناعة، يُفضل استشارة الطبيب لتحديد الفحوصات المناسبة واتخاذ الخطوات العلاجية اللازمة.