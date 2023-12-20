أحمد ياسر يكتب: المُفارقة السياسية الأمريكية تجاه غزة

تمتع جميع الصراعات بلحظات حاسمة تكشف النوايا الحقيقية للأطراف الرئيسية وتجعل مياه الحرب العكرة أكثر وضوحًا إلى حد ما…

في هذه الحالة، ما الذي تعلمناه من تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي على قرار مقترح، قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب في غزة، والتصويت المماثل اللاحق في الجمعية العامة للأمم المتحدة على نطاق أوسع ؟

وعلمنا أن الغالبية العظمى من البلدان في كل من منتديات الأمم المتحدة هذه تدعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية.. ومن المؤسف أننا علمنا أيضًا أن الولايات المتحدة مستعدة لعرقلة القرار باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن…

وهذا يطرح السؤال: ما هي نوايا واشنطن الحقيقية؟

فمن ناحية، يعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم البالغ إزاء الطريقة التي تدير بها إسرائيل حربها ضد حماس باستخدام أساليب تتسبب في دمار ومعاناة لا يمكن تصورها للفلسطينيين غير المقاتلين في غزة، فضلًا عن عدد لا يطاق من الضحايا.

ومن ناحية أخرى، استخدمت الولايات المتحدة واحدة من أقوى أدواتها الدبلوماسية لمنع تبني قرار ملزم للأمم المتحدة يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية،

فهل هذه مفارقة متأصلة تفشل الإدارة الحالية في فهمها؟ أم أنه على الأرجح تكتيك متعمد لكسب إسرائيل المزيد من الوقت لحربها في غزة؟

هناك إجماع في جميع أنحاء العالم على أن الظروف الإنسانية في غزة لا تطاق.. وجاء التصويت على قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد، مع تصويت الولايات المتحدة بـ "لا" وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

ويتناقض قرار الولايات المتحدة باستخدام حق النقض ضد القرار بشكل كامل مع مخاوف وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشأن ارتفاع عدد القتلى في غزة، وقال بطريقته الخاصة إن "نية" إسرائيل للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة لا "تظهر" نفسها دائمًا، و"نحن نرى ذلك من حيث حماية المدنيين والمساعدة الإنسانية على حد سواء".

وفي تصريحات أكثر وضوحا، اعترف بأن عدد الضحايا غير مقبول و"يظل من الضروري أن تعطي إسرائيل الأولوية لحماية المدنيين".

ولكن إلى أن يترجم هذا إلى سياسة تساعد في إنهاء القتال، فإن الولايات المتحدة أصبحت معزولة على نحو متزايد على الساحة الدولية ومتواطئة في عمليات القتل التي ترتكبها إسرائيل في غزة… كما أنه يخلق صدعًا واضحًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أصبح البوصلة الأخلاقية الأبرز والأكثر صوتًا في مطالبته بوقف إطلاق النار.

في السابع من أكتوبر، تكبدت إسرائيل أسوأ خسارة في الأرواح البشرية في يوم واحد منذ تأسيس كيان الاحتلال، ونتيجة لذلك، فإنها لم تكن تتمتع بمكانة أخلاقية عالية فحسب، بل كانت ضمن حقوقها في الرد ــ ولكن ضد المسؤولين عن المذبحة في ذلك اليوم وضدهم فقط.

لقد فهم معظم العالم ذلك وأيده الكثيرون… ولكن استنادًا إلى الخبرة السابقة، فقد أعربوا أيضًا عن خشيتهم من أن يكون الرد غير متناسب على الإطلاق، وسرعان ما تحققت هذه المخاوف.

إذا لم يتوقف الصراع فإن عواقبه سوف تزداد سوءًا، ويمكن أن يعزى قدر كبير من اللوم عن ذلك إلى حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها خطة واضحة للحرب، أو لليوم التالي… وهذا يعني أن الوضع الحالي لا يزال مفتوحًا وأن سكان غزة يدفعون ثمنًا باهظًا لذلك.

وفي مجلس الأمن، اتخذ روبرت وود، نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، موقفا يعكس النهج المربك لإدارة بايدن تجاه القضية، وهو النهج الذي يضر ليس فقط بجهود إنهاء الحرب ولكن أيضا بمصالح الولايات المتحدة، من خلال مواءمة بلاده بشكل كامل مع حكومة إسرائيل، كيان الاحتلال التي يقودها رئيس الوزراء الذي فقد مصداقيته دوليًا، بنيامين نتنياهو، والذي لم يعد شعبه يثق به ويرغب في رؤيته يرحل.

وزعم نتنياهو أن الولايات المتحدة منعت القرار المقترح لمنح إسرائيل فرصة "لكسر دائرة العنف المتواصل حتى لا يستمر التاريخ في تكرار نفسه"، وأن وقف إطلاق النار "لن يؤدي إلا إلى زرع بذور الحرب المقبلة لأن حماس ليس لديها أي خيار"...

وهذا ليس مجرد تفكير بالتمني، بل يمكن القول إنه خيال كامل، ولكنه فكرة خطيرة لدعم حرب أخرى لا تنتهي أبدا - ومن هو الأكثر خبرة في المشاركة في مثل هذه الحروب من الولايات المتحدة؟

ولا يؤدي هذا النهج إلى إطالة أمد الحرب دون استراتيجية خروج محددة فحسب، بل إنه يخاطر أيضًا بحياة الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، فضلًا عن تكثيف المعارك في منطقة أصغر من أي وقت مضى في غزة حيث يعيش معظم سكان القطاع...وتتركز الآن الأراضي التي أجبروا على مغادرة منازلهم…وهذه وصفة لكارثة إنسانية أسوأ مما شهدناه حتى الآن، حاملة معها المزيد من الكراهية والتطرف.

ووسط عدم تماسك هذا النهج الأمريكي المنافق تجاه الحرب والذي يسمح لإسرائيل بمزيد من الوقت لإكمال أهدافها العسكرية، فإن واشنطن تشير في الوقت نفسه إلى الإسرائيليين بأن دعمها له فترة زمنية محدودة وأن صبرها بدأ ينفد.

ومع ذلك، فإن كل يوم إضافي، ناهيك عن أسابيع أو أشهر، من القصف المدمر يكون مروعًا بالنسبة للسكان المحليين وقد يؤدي، كما اقترح غوتيريس، إلى انهيار النظام المدني تمامًا، مما يؤدي إلى نزوح جماعي للاجئين.

ضمنيًا - وبالنسبة للبعض في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بشكل علني - قد يكون هذا على وجه التحديد ما ترغب السلطات الإسرائيلية في حدوثه…ولكن ينبغي لهم أن يكونوا حذرين بشأن ما يرغبون فيه، لأن مثل هذه النتيجة من شأنها أن تعرض العلاقات مع مصر وغيرها من البلدان في المنطقة للخطر حتما، ناهيك عن حقيقة أنها قد ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.

التوتر بين غوتيريس والولايات المتحدة ليس مفيدًا... فالأولى غاضبة من رفض الأخيرة الاعتراف بحقيقة أن قدرة الأمم المتحدة على الاستمرار في تقديم أي مستوى ذي معنى من الإغاثة الإنسانية في غزة تتضاءل بسرعة، في حين تنظر واشنطن إلى الأمين العام نفسه باعتباره عقبة أمام جهود إسرائيل للقضاء على حماس.

ربما كان القرار الشجاع والصحيح الذي اتخذه غوتيريس الأسبوع الماضي باتخاذ الخطوة النادرة للغاية المتمثلة في تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تسمح له بلفت انتباه مجلس الأمن مباشرة إلى تهديد محتمل للأمن العالمي، قد أثار غضب واشنطن.

ولكنه جعل دوره، ودور مجلس الأمن، أكثر أهمية مما كان عليه منذ فترة طويلة للغاية… وفي المقابل، فقد ترك الولايات المتحدة معزولة بشكل متزايد وغير ذات صلة بهذا الصراع.

وبالتالي، فإن الخطوة التالية، بالنظر إلى ما يحدث على الأرض في غزة والغضب الدولي من حق النقض الذي تستخدمه واشنطن، يجب أن تكون إعادة هذا القرار إلى مجلس الأمن للتصويت عليه مرة أخرى، والأمل هذه المرة ألا يقوم أحد بعرقلته.