تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1012 شاحنة و160 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1590 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة - أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع و510 شاحنات و145 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20 ألف طن بضائع و502 شاحنة و15 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين أمل ودليلة فيما غادرته 3 عبارات "سينا وبوسيدون اكسبريس والحرية".

كما شهد ميناء نويبع تداول 2150 طنا و270 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيله وآور كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة صوفيا 2 على متنها 8 آلاف طن دقيق تصدير إلى السودان.

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