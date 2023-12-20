التضخم في بريطانيا يسجل أدنى مستوياته خلال عامين



تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع خلال نوفمبر الأمر الذي يدعم توقعات الأسواق بشأن اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي خلال العام القادم عقب القرار الأخير لبنك إنجلترا بتثبيت أسعار الفائدة.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم /الأربعاء/ تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.9% خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في نوفمبر بعد أن بلغ 4.6% في قراءة أكتوبر ليسجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2021.

وأوضحت البيانات تباطؤ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - إلى 5.1% في نوفمبر على أساس سنوي من 5.6% في أكتوبر.