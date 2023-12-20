تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والرئيسي يهبط بقيادة البنك التجاري الدولي



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، وبالم هيلز للتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والسويدي إليكتريك، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 25016 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 30218 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 10652 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 5429 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل

إلى مستوى 7872 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 6462 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (اصدار) عدد 10 آلاف وثيقة، أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.87 مليون وثيقة بدلا من 2.86 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، ورواد السياحة-الرواد عدد 68 ألف سهم، 300 ألف سهم، 110.2 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 30 ألف سهم، 78 مليون سهم، 525 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 30 ألف سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير عدد 10 آلاف سهم، 61 ألف سهم، 200 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك عدد 130 ألف سهم، 6.4 مليون سهم، 465.8 ألف سهم، 50 ألف سهم، 6.3 مليون سهم، 78 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة حديد عز 4.1 مليون سهم، واشترى إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 1495 سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 80 ألف سهم.

أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 894.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 7.27% من أسهم رأس المال.

كما أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم نيو كايرو للدعاية والإعلان عدد 26.4 مليون سهم بسعر 6.2 جنيه بقيمة إجمالية 163.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0% إلى 9.969%، ونفذت الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة عن بيع المساهم شريف عدلي كيرلس بولس عدد 26.4 مليون سهم بسعر 6.2 جنيه بقيمة إجمالية 163.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 24.90% إلى 14.931%، ونفذت الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف عدد 18.4 مليون سهم بسعر 0.544 جنيه بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.1% إلى 2.7%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، عن تحقيق إيرادات بلغت 13.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 بنسبة نمو 133.83%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.7 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 20.8 مليون جنيه.

في سياق آخر قالت شركة غاز مصر، إن مجلس الإدارة وافق على الموازنة التقديرية لعام 2024 بإجمالي إيرادات نشاط 6.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 8.6 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ الربح بعد الضريبة 245 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 309 ملايين جنيه.