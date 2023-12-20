بوتين يأمر بمصادرة حصص شركة نمساوية وأخرى ألمانية بمشروعات في روسيا



أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمصادرة حصص تقدر قيمتهما مليارات الدولارات لشركة Wintershall Dea AG الألمانية ومجموعة النفط والغاز النمساوية (OMV) في مشاريع لاستخراج الغاز بالقطب الشمالي في روسيا.

وبموجب مراسيم رئاسية نشرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، ستنتقل الحصص المملوكة للشركتين في حقل يوزنو روسكوي وفي مشاريع أكيموف إلى شركات روسية تأسست حديثا.

وتأتي أكبر عملية مصادرة أصول أجنبية في روسيا يعلنها الكرملين بعد ما وصفه بوتين بأنه إعلان الغرب لحرب اقتصادية على بلاده إثر غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وجرى تجميد أصول للدولة الروسية بمئات المليارات من الدولارات في الغرب فضلا عن تجميد أصول رجال أعمال ومستثمرين روس. وسيطرت ألمانيا العام الماضي على مصفاة نفط شفيت الكبيرة المملوكة لروسيا والتي تزود برلين بنحو 90 بالمئة من الوقود.

وورد في المراسيم الرئاسية أن الخطوة تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وسط تصرفات الغرب غير القانونية وغير الودية تجاه الأصول الروسية