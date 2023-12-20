التضخم في المغرب يسجل 3.6% في نوفمبر على أساس سنوي



أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول بأن معدل التضخم في المغرب بلغ في نوفمبر تشرين الثاني 3.6% على أساس سنوي.

وواصل التضخم بذلك التباطؤ بعدما سجل 4.3% في أكتوبر تشرين الأول و4.9% في سبتمبر أيلول.

وقالت المندوبية في إحصائياتها الشهرية إن الأسعار انخفضت خلال نوفمبر تشرين الثاني 0.3% مقارنة مع الشهر السابق "نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بواقع 0.7%، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية".

وأضافت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية "سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا 3.6% خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية 7.6% وأثمان المواد غير الغذائية 0.7%".

وتشمل المواد غير الغذائية النقل والمطاعم والفنادق، وتتحكم أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى في أسعار التضخم في المغرب.