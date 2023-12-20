سعر الدولار يواصل الصعود وسط توقعات خفض أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء على اتجاه صعودي مقابل سلة من العملات بينما يدرس المتعاملون احتمالات أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.13 بالمئة إلى 102.25 بعد تراجعه بأكثر من 0.3 بالمئة أمس، وكان قد لامس أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 101.76 الأسبوع الماضي.

وتراجع اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.0958 دولار بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.2715 دولار في أحدث تداول. وتماسك الين عند مستوى 143.73 مقابل الدولار بعد انخفاضه إلى 144.95 في اليوم السابق. وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية مقابل الدولار الأمريكي إلى 7.1359 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.6 بالمئة إلى 42922.00 دولار.

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