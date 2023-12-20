الصين تكثف مشترياتها من الغاز المسال بعد تراجع الأسعار

كثفت الصين مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال خلال الأسابيع الأخيرة للاستفادة من انخفاض السعر والاستعداد لمواجهة موجات البرد خلال الشتاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات الطاقة الصينية اشترت عدة شحنات غاز مسال من السوق الفورية لاستلامها خلال الشهرين الحالي والمقبل.

واقتربت أسعار العقود الفورية للغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا من أقل مستوياتها منذ أغسطس الماضي نتيجة ارتفاع مستويات المخزونات في مختلف أنحاء المنطقة مما قلص المخاوف من حدوث أزمة في الإمددات خلال موسم ذورة الاستهلاك في الشتاء.

ورغم زيادة واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي بنسبة 10% سنويًا، فإن مشترياتها من السوق الفورية كانت محدودة، حيث تعتمد الصين بدرجة كبيرة على عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال باعتبارها أكبر دولة مستوردة له في العالم.