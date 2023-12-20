بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفيدرالية الأفريقية

جولة إفريقية مع Sagrada Esperança - Zamalek اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت بث مباشر في الكونفيدرالية الأفريقية، يستعد الفريق الكروي الزمالك لمواجهة فريق ساجرادا في ملعب 11 نوفمبر بلواندا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024.

حتى الآن، استمر أداء الزمالك في البطولة بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز في جميع ثلاث مباريات سابقة، مما يجعله يتصدر المجموعة بتحقيقه 9 نقاط. وفي حال تحقيق الزمالك الفوز في المباراة المقبلة، سيؤكد تأهله رسميًا إلى دور ربع النهائي.

المباراة تعتبر فرصة مواتية للزمالك لتعزيز تفوقه وضمان تأهله لدور الثمانية في هذه البطولة الأفريقية. سيواجه الزمالك نادي ساجرادا إسبيرنسا الأنغولي، الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط، ويتطلع للحفاظ على فرصه في التأهل.

في مواجهة الذهاب التي جرت في القاهرة، نجح الزمالك في الفوز بهدف نظيف، مؤكدًا تفوقه في المجموعة التي تضم أيضًا فرقًا مثل سوار الغيني وأبو سليم الليبي.

بعد الخسارة في الدوري المصري أمام المصري، يسعى الزمالك لتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات الإفريقية، حيث يركز حاليًا على تحقيق النجاح في كأس الكونفدرالية.

متى موعد مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية الأفريقية 2024؟

في مواجهة هامة، يستعد فريق ساجرادا الأنغولي لاستضافة نظيره الزمالك في المباراة المقررة مساء اليوم الأربعاء، الموافق 20 ديسمبر، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية لموسم 2023/2024. ستقام المباراة على أرضية ملعب 11 نوفمبر في أنغولا.

بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا يلا شوت

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. فيما ستكون في الخامسة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا اليوم في الكوندفرالية الأفريقية؟

بالنسبة لجماهير المنطقة الشرقية وشمال إفريقيا الراغبة في متابعة المباراة، يمكنهم ذلك من خلال مشاهدتها حصريًا عبر قناة بي إن سبورت القطرية.

حيث تمتلك باقة بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ولذا ينبغي على المشجعين ضبط تردد قناة بي إن سبورت 6 للاستمتاع بالمشاهدة الحصرية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنغولي:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500 التصحيح: 2\3

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وساجرادا اليوم؟

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وساغرادا عبر الإنترنت عن طريق الاشتراك في تطبيق "تود" أو من خلال خدمة "بي إن كونكت".

من الحكم الذي سيدير مباراة الزمالك وساجرادا اليوم؟

أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراتهم ضد ساجرادا الأنغولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يتألف الطاقم التحكيمي من الحكم السنغالي عيسى سي، بمساعدة الحكم المساعد الأول الحاجي ماليك سامبا، والحكم المساعد الثاني نوح بانجورا، بالإضافة إلى الحكم الرابع أدلبرت ضيوف.

وتقوم مهمة المراقبة للحكام برفاق الكاميروني رفائيل ديفين، بينما يتولى الجنوب إفريقي بينيت كينث بايلي مراقبة المباراة.

هذا هو الطاقم التحكيمي الذي تم اختياره لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا، حيث سيكونون مسؤولين عن تطبيق قوانين اللعبة واتخاذ القرارات اللازمة خلال المباراة.

تشكيل مباراة الزمالك وساجراد اليوم

تشكيل الزمالك اليوم:

حراسة المرمى محمد عواد خط الدفاع عمر جابر، ومحمد عبد الغني، وحمزة المثلوثي، ومحمد عبد الشافي خط الوسط دونجا، وعمرو السيسي، وأوباما خط الهجوم زيزو، وشيكابالا، وسيف الدين الجزيري

ما هو ترتيب مجموعة الزمالك ؟

ترتيب مجموعة الزمالك في إفريقيا (الكونفدرالية)

1- الزمالك 9 نقاط 2- ساجرادا الأنجولي 6 نقاط 3- أبوسليم الليبي 3 نقاط 4- سوار الغيني 0 نقطة

معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعرض لأول هزيمة مع الفريق الأبيض في المباراة التي جمعتهم بالدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0/1. وكانت هذه الهزيمة الوحيدة في 6 مباريات قادها حتى الآن.

الفوز الأول كان على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل 3-3.

أما المباراة الثانية، فكانت أمام فيوتشر، حيث فاز الزمالك بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

في المباراة الثالثة، التي كانت في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تغلب الزمالك على أبو سليم بهدف نظيف.

أما المباراة الرابعة، فكانت أمام سوار الغيني وانتهت بفوز الزمالك برباعية نظيفة في بطولة الكونفدرالية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف.

وفي المباراة السادسة، خسر الزمالك أمام المصري بهدف نظيف في الدوري الممتاز.