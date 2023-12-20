الخارجية القطرية: رئيس الوزراء بحث مع وزير خارجية إيران وقف إطلاق النار بغزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

قات وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية إيران سبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة، وفقا لوسائل إعلامية.

وبدأت عملية تبادل الأسرى، وتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

ووجهت حركة حماس، ضربة بـ100 صاروخ إلى  بلدة سديروت.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر الزمالك ضد ساجرادا في كأس الكونفدرالية | تويتر اليوم جودة عالية HD

بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية | تويتر رابط سريع بجودة عالية

يلا شوت اليوم.. بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية | جودة عالية HD

بث مباشر.. مباراة الزمالك ضد ساجرادا بكأس الكونفدرالية الإفريقية | تويتر اليوم دون تقطيع

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر برشلونة ضد ألميريا بالدوري الإسباني | تويتر اليوم جودة عالية HD

بث مباشر مباراة برشلونة وألميريا اليوم في كأس الدوري الإسباني | تويتر رابط سريع بجودة عالية

عاجل| حركة حماس تعلن وصول إسماعيل هنية إلى مصر.. وتكشف السبب

الآن [ 0 - 0 ] بـدون تقطيع.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي يلا شوت في نصف نهائي كأس العالم للأندية