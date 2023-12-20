أعضاء بالهيئة العليا للوفد يعتصمون داخل مقر الحزب

الفجر السياسي
حزب الوفد
حزب الوفد

أعلن أعضاء بالهيئة العليا لحزب الوفد عن قرارهم بالاعتصام داخل مقر الحزب، احتجاجًا على الأحداث الأخيرة وتزايد الاستياء داخل الحزب، خاصةً بعد نتائج الانتخابات الرئاسية وحصول المرشح عبد السند يمامة على أقل الأصوات.

 

اعتصام أعضاء بالهيئة العليا لحزب الوفد 

وعبر الأعضاء المعتصمون عن رغبتهم في تحقيق تغييرات وإصلاحات داخلية، يتمثل في رحيل رئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، الذي واجه انتقادات حادة جراء إدارته للأحداث الأخيرة ونتائجه في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن أعضاء حزب الوفد في بيان صادر عنهم أنه نتيجة للتردي في الأوضاع المالية والسياسية داخل الحزب، وتأثيرات انتخابات الرئاسة، وبناءً على خطاب مهتز لرئيس الحزب الذي لا يليق بتاريخ الوفد، قرروا الدخول في اعتصام داخل مقر الحزب، لحين رحيل الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، وإعمال لائحة الحزب وفقا للقانون.

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