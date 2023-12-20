ضربة قوية.. تشافي يخسر خدمات "الساحر" أمام ألميريا

الفجر الرياضي
تشافي
تشافي

يواجه نادي برشلونة نظيره ألميريا الليلة على أرضية ملعب لويس كامبونيس، وعينه على النقاط الثلاث وذلك بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله امام فالنسيا، قبل أن يخسر ثلاثة نقاط أمام جيرونا.

ضربة قوية.. تشافي يخسر خدمات "الساحر" أمام ألميريا 

ويعاني برشلونة من عدد كبير من الاصابات في الوقت الحالي ولعل أبرزها مارك أندريه تير شتيجن وجافي وإنيجو مارتينيز وماركوس، بالإضافة إلى إيقاف فرينكي دي يونج أيضًا عن المباراة القادمة ضد ألميريا.

وفقًا لصحيفة " موندو ديبورتيفو "في فإن نجم خط الوسط بيدري البالغ من العمر 21 عامًا سيغيب الآن أيضًا بسبب الإصابة.

ووفقًا للصحيفة فإن العامل الأساسي في الإصابة، هو الحمل الزائد العضلي، وبناء عليه فإن بيدري مهدد للغياب عن المباريات المقبلة، ومع ذلك، فمن حسن الحظ أن وضعه لا يبدو خطيرا للغاية.

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من جانبه يُعتقد أن بيدري سيغيب عن مباراتين فقط بسبب هذه العقبة الطفيفة، وسيغيب لاعب خط وسط برشلونة عن المباراة المقبلة ضد ألميريا في الدوري الأسباني والمباراة الودية ضد كلوب أمريكا في دالاس.

وخلال الجلسة التدريبية الأخيرة، لاحظ بيدري بعض الانزعاج العضلي، ونظرًا لتاريخه السابق من المشكلات المتعلقة بإصاباته، سيكون تشافي وبرشلونة حذرين بشأن هذا الخوف.

ومن أجل منعه من التعرض لإصابة أو انتكاسة أسوأ، سيسمح البلوجرانا لبيدري بأخذ وقته للتعافي، على الرغم من نقص الخيارات في وسط الملعب بعد إيقاف دي يونج.

تشافي ألميريا برشلونة برشلونة والميريا أندريه تير شتيجن
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