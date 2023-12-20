بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم يلا شوت

جولة الريدز في الكأس بين Liverpool vs West Ham اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شوت في كأس كاراباو، تقام مباراة قمة على ملعب أنفيلد تجمع بين نادي ليفربول ونظيره وست هام يونايتد في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي يسعى فيها الفريق الحاصل على لقب الموسم الماضي لتحقيق الانتصار والتأهل إلى نصف النهائي.

بدأ ليفربول مشواره في البطولة بفوز مثير على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تألق كل من كودي جاكبو ودومينيك سوبوسلاي وديوجو جوتا في هذه المباراة. وفي دور الستة عشر، تخطى ليفربول عقبة بورنموث بفوز صعب بهدفين مقابل هدف، سجلهما جاكبو ونونيز.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم يلا شوت

تقدم بوابة الفجر بثًا مباشرًا لمباراة الدور ربع النهائي بين ليفربول ووست هام يونايتد في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. المواجهة ستقام على أرضية ملعب أنفيلد، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

لا تفوتوا فرصة متابعة هذا الصراع الرياضي المثير، حيث يلتقي الفريقان في مواجهة قوية على أرض الملعب، وتعد هذه الفعالية فرصة مثالية لعشاق كرة القدم لمتابعة التطورات واللحظات المثيرة لهذه المواجهة الهامة.

من جهة أخرى، قدم وست هام يونايتد أداءً مميزًا في المباريات السابقة، حيث فاز على لينكولن سيتي بهدف نظيف، وتألق توماس سوسيك في تسجيل الهدف. في دور الستة عشر، حقق فريق وست هام فوزًا مهمًا على أرسنال بثلاثة أهداف لهدف، سجلها بنجامين وايت ومحمد قدوس وجارود بوين.

مباراة ليفربول ووست هام تعد تحديًا قويًا لكلا الفريقين، حيث يسعى ليفربول للمحافظة على لقب البطولة وتحقيق الانتصار لتعزيز ثقته وجاهزيته قبل مواجهة أرسنال الحاسمة في الدوري الإنجليزي. من جهة أخرى، يسعى وست هام للمضي قدمًا في البطولة وإحراج ليفربول على أرضه.

في مباراة الدور السابق أمام تشيلسي في نهائي الموسم الماضي، استعان ليفربول بركلات الترجيح للفوز بنتيجة 11-10، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف. هذا الفوز أعطى الفريق دفعة إيجابية وثقة إضافية في سعيهم للحفاظ على البطولة.

من الجدير بالذكر أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يشعر بالقلق من مخاطر التعرض للإصابات في مباراة اليوم، وهو ما قد يؤثر على تشكيلة الفريق الأساسية في مواجهاته المستقبلية.

تعتبر هذه المواجهة فرصة لمحمد صلاح لتحقيق إنجاز شخصي، حيث يتصدر قائمة هدافي المواجهات برصيد 10 أهداف، وبإمكانه أن يصبح الهداف التاريخي لمباريات الفريقين إذا نجح في تسجيل هدف في المباراة.

متي موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ؟

يتيح لكم مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر يلا شوت في الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومنتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

استعدوا للتمتع بلحظات الإثارة والتشويق في هذه المواجهة الرياضية الهامة التي ستجمع بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي. تابعوا المباراة واستمتعوا بأداء النجوم والمشاهد الرياضية الرائعة في هذا اللقاء المثير.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد ؟

لا تفوتوا متابعة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على قناة بي إن سبورتس اتش دي 1. ترقبوا الإثارة والمتعة في هذه المواجهة المثيرة، حيث يتنافس الفريقان على الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة. لاحظوا مواعيد البث واستعدوا لمتابعة الحدث الرياضي عبر هذه القناة الرياضية المميزة.

تردد beIN Sports 1 على نايل سات تردد beIN Sports 1 على سهيل سات تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام اليوم؟

يُقدم تطبيق "TOD" الخاص بشبكة "بي إن سبورتس" خدمة بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت، مما يمكّن المشاهدين من التمتع بتجربة مشاهدة حصرية وعالية الجودة. يعتبر هذا التطبيق خيارًا مدفوعًا يقدم للمشتركين إمكانية متابعة جميع المباريات التي تُبث عبر قنوات "بي إن سبورتس"، بالإضافة إلى توفير محتوى إضافي فني وترفيهي.

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تشكيل مباراة ليفربول ووست هام اليوم



أولا: تشكيل ليفربول اليوم

حراسة المرمى كيليهر. خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، كوانساه، تسيميكاس. خط الوسط هارفي إليوت، واتارو إندو، كورتيس جونز. خط الهجوم محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

ثانيًا: تشكيل وست هام يونايتد اليوم

حراسة المرمي ألفونس أريولا. الدفاع فلاديمير كوفال- كيرت زوما- نايف أكرد – إيمرسون بالميري. خط الوسط توماس سوتشيك- إيدسون ألفاير – جارود بوين – جيمس وارد براوس – لوكاس باكيتا. الهجوم ميكيل أنطونيو.

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ضد وست هام ؟

قبل المواجهة اليوم بين ليفربول ووست هام بث مباشر، تاريخ مواجهات الفريقين يكشف عن 126 لقاءً، حيث نجح ليفربول في الفوز في 73 مباراة، بينما تحقق 23 انتصارًا لصالح وست هام. انتهت 23 مواجهة بالتعادل بين الفريقين.

بالنسبة للأهداف، سجل ليفربول 227 هدفًا مقابل 113 هدفًا لصالح وست هام. يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي هذه المواجهات برصيد 10 أهداف، وهو يتساوى في هذا الرقم مع جون توشاك، لاعب ليفربول السابق. يأتي في المركز الثالث ستيفن جيرارد بتسجيله 9 أهداف.

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في هذه المرحلة، يتاح لمحمد صلاح الفرصة ليصبح هدافًا تاريخيًا لمواجهات الفريقين إذا نجح في تسجيل هدف في المباراة اليوم، متفوقًا على توشاك ومحققًا الرقم القياسي للأهداف في تلك المواجهات.

أبرز الحقائق قبل مواجهة ليفربول ووست هام

- يحمل ليفربول سجلًا إيجابيًا على ملعب آنفيلد في مواجهات الرابطة مع وست هام، حيث فاز في آخر سبع مباريات على أرضه بين الفريقين في جميع المسابقات. رقمٌ يمتد من عام 1967 حتى 1973.

- في مواجهتهما الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر، تفوق ليفربول 3-1 على وست هام، حيث سجل محمد صلاح وداروين نونيز وديوجو جوتا أهداف الريدز.

- ليفربول يتصدر قائمة الأندية الأكثر فوزًا في كأس الرابطة بتحقيقه التوج باللقب تسع مرات، ويحلم بالظهور في نصف نهائي البطولة الـ19، وهو رقم قياسي.

- الريدز يمتلكون سجلًا قويًا في تسجيل الأهداف على ملعب آنفيلد في كأس الرابطة، حيث يحتاجون إلى هدفين آخرين لتحقيق الهدف رقم 500 في المسابقة.

- مواجهات ليفربول ووست هام في البطولات الكبرى شهدت تألق محمد صلاح، الذي يتساوى مع جون توشاك كأفضل هدافي المواجهات برصيد 10 أهداف.

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- وقعت آخر ثلاثية للريدز ضد وست هام في مارس 2008 عندما سجل فرناندو توريس، وهو إنجاز يتمنى الفريق تكراره في المواجهة الحالية.

- في سبتمبر 2018، أصبح هيرفي إليوت أصغر لاعب يشارك في المسابقة عندما ظهر مع فولهام عن عمر 15 عامًا و174 يومًا.

- كويمين كيليهر وجو جوميز يشغلان مكانة مهمة في مشاركات ليفربول بكأس الرابطة، حيث لعب كل منهما في 11 مباراة، ويعتبران من العناصر الرئيسية في تشكيلة الفريق.

- في ظل الأداء القوي للفريق في ملعب آنفيلد، يسعى ليفربول للاحتفاظ بسجله الرائع وتحقيق الفوز في مواجهة اليوم لتعزيز مكانته في كأس الرابطة واستعادة الزخم الإيجابي.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شوت

نادي ليفربول يظهر بقوة لاعبين وقيمة تسويقية مرتفعة تبلغ 877 مليون يورو، متفوقًا على منافسه وست هام الذي يمتلك لاعبين بقيمة تسويقية تقدر بـ 470 مليون يورو. وفي صدارة القائمة بين اللاعبين يأتي لويس دياز بقيمة 75 مليون يورو.

تُعَدُّ مباراة اليوم فرصة لاستعراض قوة نادي ليفربول قبل المواجهة الحاسمة أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي، حيث يسعى الفريق لتحديد موقفه في صدارة ترتيب الجدول. وتأتي هذه المباراة بعد التعادل في الجولة السابقة أمام مانشستر يونايتد، الأمر الذي أعطى أرسنال فرصة للاستيلاء على الصدارة بفارق نقطة واحدة.

يعبر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن قلقه من مخاطر التعرض للإصابات في مباراة اليوم، حيث يسعى للحفاظ على لاعبيه الأساسيين قبل المواجهة المهمة أمام أرسنال.

ويعتبر ليفربول حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس كاراباو، حيث فاز باللقب تسع مرات، متفوقًا بفارق مرة واحدة عن منافسيه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وأستون فيلا الذي فاز بالبطولة خمس مرات.

ما قبل لقاء ليفربول ووست هام بث مباشر

ويلتقي ليفربول مع نظيره وست هام، على ملعب "الأنفيلد" في إطار منافسات ربع نهائي البطولة، موسم 2023/24 ، ووستُجرى مراسم قرعة نصف نهائي البطولة عقب هذه المباراة، حيث تأهل كل من تشيلسي، فولهام وميدلزبره.

ومن المتوقع أن يجري كلوب الكثير من التبديلات، سواء في التشكيل الأساسي، أو كتبديلات خلال اللقاء، من أجل إراحة نجوم الفريق قبل مباراة السبت الهامة ضد آرسنال ، ويواجه ليفربول نظيره آرسنال في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "الأنفيلد" ، ويتصدر آرسنال جدول الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة فقط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه في مواجهة وست هام يونايتد في ربع نهائي كأس كاراباو نسخة موسم 2023 - 2024.

تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم

تشكيل وست هام يونايتد الرسمي