صدمة مدوية للشباب قبل مواجهة الأخدود في دوري روشن

وفقًا لتقارير صحفية سعودية نشرت اليوم الأربعاء، قرر المدير الفني الكرواتي إيجور بيسكان استبعاد أحد لاعبي فريق الشباب بناءً على قرار انضباطي.

استبعاد فواز الصقور

ووفقًا للصحيفة الرياضية السعودية، قرر بيسكان استبعاد اللاعب فواز الصقور عن المشاركة في المباراة المقبلة أمام الأخدود، والتي ستقام مساء الجمعة في إطار الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سيحل الشباب ضيفًا على الأخدود في ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، وتعتبر هذه المواجهة جزءًا من الجولة الـ18 للدوري المحلي.

أشارت الصحيفة إلى أن فواز الصقور يواجه عقوبة انضباطية نتيجة رفضه الدخول كبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام الفتح التي انتهت بتعادل (1-1) في الجولة السابقة.

يُذكر أن الصقور خاض 16 مباراة مع الشباب في دوري روشن للمحترفين هذا الموسم (2023-2024)، حيث سجل هدفًا وصنع مثله.