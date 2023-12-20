صدمة مدوية للشباب قبل مواجهة الأخدود في دوري روشن

الفجر الرياضي
الشباب
الشباب

وفقًا لتقارير صحفية سعودية نشرت اليوم الأربعاء، قرر المدير الفني الكرواتي إيجور بيسكان استبعاد أحد لاعبي فريق الشباب بناءً على قرار انضباطي.

استبعاد فواز الصقور 

ووفقًا للصحيفة الرياضية السعودية، قرر بيسكان استبعاد اللاعب فواز الصقور عن المشاركة في المباراة المقبلة أمام الأخدود، والتي ستقام مساء الجمعة في إطار الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سيحل الشباب ضيفًا على الأخدود في ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، وتعتبر هذه المواجهة جزءًا من الجولة الـ18 للدوري المحلي.

أشارت الصحيفة إلى أن فواز الصقور يواجه عقوبة انضباطية نتيجة رفضه الدخول كبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام الفتح التي انتهت بتعادل (1-1) في الجولة السابقة.

يُذكر أن الصقور خاض 16 مباراة مع الشباب في دوري روشن للمحترفين هذا الموسم (2023-2024)، حيث سجل هدفًا وصنع مثله.

الشباب الاخددود دوري روشن دوري روشن السعودي الدوري السعودي للمحترفين
Elfagr.org

مواد متعلقة

أنشيلوتي يرفض عودة نجمه الزجاجي.. صفقة رائعة تقترب من ريال مدريد

ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية .. التعادل يسيطر

أهداف مباراة الزمالك وساجرادا اليوم 20-12-2023 في الكونفيدرالية الأفريقية

بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية | تويتر رابط سريع بجودة عالية

يلا شوت اليوم.. بث مباشر مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية | جودة عالية HD

نتيجة مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في الكونفدرالية الإفريقية

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر الزمالك ضد ساجرادا في كأس الكونفدرالية | تويتر اليوم جودة عالية HD

بث مباشر مباراة برشلونة وألميريا اليوم في كأس الدوري الإسباني | تويتر رابط سريع بجودة عالية

يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر برشلونة ضد ألميريا بالدوري الإسباني | تويتر اليوم جودة عالية HD