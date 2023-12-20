ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نجم الفريق السابق

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إلى إعادة انتداب الدولي الفرنسي رافائيل فاران، مدافع الفريق الأول في مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي سبق له اللعب للنادي الملكي.

ريال مدريد يسعي للتعاقد مع فاران

انضم فاران إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2021 بعد مسيرة دامت 10 سنوات داخل نادي ريال مدريد، حقق خلالها العديد من البطولات. يعاني ريال مدريد هذا الموسم من إصابات كبيرة في صفوفه، خاصة في خط الدفاع، بعد إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي، وبعدما تعرض دافيد ألابا للإصابة أيضًا.

تؤكد صحيفة "بيلد" الألمانية أن ريال مدريد مهتم بشدة بإعادة فاران في يناير المقبل لتعزيز خط الدفاع، خاصة مع استمرار إصابات ناتشو وروديجر. وكان مانشستر يونايتد قد انتقل به فاران منذ عامين مقابل 34 مليون جنيه إسترليني. ومع مرور موسمين، لم يشارك فاران سوى لفترة قصيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خرج من حسابات المدرب تين هاج في التشكيل الأساسي.

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ينتهي عقد رافائيل فاران مع مانشستر يونايتد في عام 2024، ولديه خيار تمديد عقده لمدة عام آخر. وفي حال تاحت الفرصة لعودته إلى ريال مدريد، قد يكون هذا خيارًا يفكر فيه الفرنسي، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

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