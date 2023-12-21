نمو صادرات كوريا الجنوبية 13% بفضل الطلب المتزايد على أشباه الموصلات

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية 13% على أساس سنوي في أول 20 يومًا من ديسمبر الجاري، لتصل قيمتها إلى 2.44 مليار دولار، بفضل الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والمركبات.

ووفقًا لبيانات دائرة الجمارك الكورية، بلغت قيمة الشحنات الخارجية 37.82 مليار دولار أمريكي في أول 20 يومًا من ديسمبر، مقارنة مع 33.53 مليار دولار قبل عام.

و انخفضت الواردات بنسبة 9.2% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 36.26 مليار دولار خلال العشرين يومًا، ما نجم عنه فائض تجاري قدره 1.6 مليار دولار.

وارتفعت صادرات أشباه الموصلات، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 19.2% لتصل إلى 6.66 مليارات دولار خلال فترة العشرين يوما.

وشكلت صادرات الرقائق 17.6% من إجمالي الصادرات، بزيادة 0.9 نقط مئوية على أساس سنوي، وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 27.7% على أساس سنوي إلى 3.75 مليارات دولار.