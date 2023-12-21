عدد السياح إلى اليابان يتجاوز 20 مليونا لأول مرة منذ 4 سنوات

تجاوز عدد السياح الأجانب القادمين إلى اليابان 20 مليونًا لأول مرة منذ عام 2019، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وفقًا لمنظمة السياحة القومية اليابانية.

وأضافت المنظمة، حسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن 2.44 مليون أجنبي زاروا اليابان في نوفمبر، حيث تجاوز عددهم مليوني سائح للشهر السادس على التوالي. وبذلك يرتفع المجموع إلى أكثر من 22.33 مليون أجنبي منذ يناير.

وأوضحت المنظمة أن تراجع قيمة الين يشجع المزيد من الناس على السفر إلى اليابان من جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.