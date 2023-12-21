عدد السياح إلى اليابان يتجاوز 20 مليونا لأول مرة منذ 4 سنوات

الاقتصاد
بوابة الفجر

تجاوز عدد السياح الأجانب القادمين إلى اليابان 20 مليونًا لأول مرة منذ عام 2019، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وفقًا لمنظمة السياحة القومية اليابانية.

 

وأضافت المنظمة، حسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن 2.44 مليون أجنبي زاروا اليابان في نوفمبر، حيث تجاوز عددهم مليوني سائح للشهر السادس على التوالي. وبذلك يرتفع المجموع إلى أكثر من 22.33 مليون أجنبي منذ يناير.

 

وأوضحت المنظمة أن تراجع قيمة الين يشجع المزيد من الناس على السفر إلى اليابان من جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية .. التعادل يسيطر

أهداف مباراة الزمالك وساجرادا اليوم 20-12-2023 في الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك يتعادل ضد ساجرادا الأنجولي ويضمن التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية

"نتيجة مباراة الزمالك".. الأبيض يحسم تأهله إلى دور الثمانية بالكونفدرالية رغم التعادل أمام ساجرادا

نتيجة مباراة الزمالك وساجرادا اليوم في الكونفدرالية الإفريقية

كلوب يفاجئ أرسنال بتصريحات مثيرة قبل المواجهة المرتقبة ويشيد بهذا الثنائي

الزمالك يتأهل إلى دور الثمانية بالكونفدرالية بعد التعادل أمام ساجرادا الأنجولي

قبل اجتماع المركزي.. 7 قرارات حسمت مصير سعر الفائدة في 2023