الحكومة الأرجنتينية الجديدة تبدأ في إعادة هيكلة الاقتصاد

بدأت الحكومة الأرجنتينية الجديدة للرئيس الليبرالي "خافيير ميلي" في إعادة هيكلة الاقتصاد المنظم بشكل صارم.

وقال "ميلي" في خطاب متلفز: "نبدأ في إلغاء القيود الاقتصادية التي تحتاجها الأرجنتين بشكل عاجل"، معلنًا مرسوما بإجمالي 30 إجراء، شملت إلغاء العديد من القوانين التي تنظم أسواق العمل والعقارات، بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل جميع الشركات المملوكة للدولة إلى شركات عامة محدودة من أجل خصخصتها في وقت لاحق.

وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة بوينس آيرس للاحتجاج على المسار الاقتصادي الليبرالي للحكومة الجديدة.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من قطاع حكومي متضخم وإنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد مواز كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب.