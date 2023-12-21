تويوتا تستدعي مليون سيارة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت شركة صناعة السيارات الياباني "تويوتا" الأربعاء أنه استدعى حوالى مليون سيارة من ماركتي تويوتا وليكزس في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية.

ووفقا لإشعار الاستدعاء الذي نشرته مجموعة تويوتا على موقعها الإلكتروني، فإن أجهزة الاستشعار الموجودة في مقعد الراكب الأمامي في المركبات المعنية قد يكون بها عيب في التصنيع قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي.

وأوضحت المجموعة أن هذا العيب "لا يسمح للجهاز بتقييم وزن الراكب بشكل صحيح وقد لا تنتفخ الوسادة الهوائية كما ينبغي في بعض الحوادث، مما يزيد من خطر الإصابة".

ويعود تاريخ الطرازات المعنية بقرار الاستدعاء إلى الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022، والطرازات المعنية من ماركة تويوتا تشمل سيارات الدفع الرباعي الشهيرة راف4 وهايلاندر وطرازي كورولا وكامري.

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