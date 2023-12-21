وزير الإسكان يصل محافظة أسوان لتفقد المشروعات التنموية بمدينة أسوان الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة أسوان، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بمدينة أسوان الجديدة، وكان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.


ويرافق وزير الإسكان فى جولته التفقدية، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب  وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.

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