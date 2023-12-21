تعرف على جلطات القلب وأسبابها "بالتفاصيل"

جلطات القلب وأسبابها، تُعد جلطات القلب من الحالات الطبية الخطيرة التي قد تهدد حياة الإنسان، وتعتبر إحدى الأمراض القلبية الشائعة التي تستدعي الانتباه والوعي بالأسباب المحتملة والوسائل الوقائية.

تلقي بوابة الفجر الإلكترونية من خلال النقاط التالية نظرة على جلطات القلب والعوامل التي تسهم في حدوثها.

جلطات القلب وأسبابها..مفهوم جلطات القلب:

تعتبر جلطة القلب هي نتيجة لانسداد أحد الشرايين التي تزوّد القلب بالدم والأكسجين. يحدث ذلك عندما يتكون جلطة دموية (تخثر) في الشريان الذي يزود منطقة معينة من القلب بالدم، ما يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى تلك المنطقة وتلف الأنسجة.

جلطات القلب وأسبابها.. أسباب جلطات القلب:

1.تكوين الجلطات الدموية: يمكن أن يحدث تكوين الجلطات نتيجة لتراكم الصفائح الدموية والبروتينات التخثرية في الشرايين المتضررة. قد يحدث ذلك نتيجة للإصابة بأمراض مثل التصلب اللويحي.

2.تراكم الدهون: يمكن أن تؤدي تراكمات الدهون في جدران الشرايين إلى تضيقها وتقليل تدفق الدم، مما يزيد من فرص تكون الجلطات.

3.التدخين: يعتبر التدخين عاملًا رئيسيًا في زيادة احتمالية حدوث جلطات القلب، حيث يؤدي إلى تضيق الشرايين وتشوه الأوعية الدموية.

4.الضغط العالي: ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتسبب في تلف الشرايين وتسهيل تكوين الجلطات.

5.السكري: يزيد الإصابة بالسكري من خطر حدوث جلطات القلب، حيث يؤثر على الأوعية الدموية ويجعلها أكثر عرضة للأمراض القلبية.

6.العوامل الوراثية: قد يكون للوراثة دور في زيادة عرضة الفرد للإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك جلطات القلب.

جلطات القلب وأسبابها..الوقاية والعلاج:

-تبني نمط حياة صحي: التغذية السليمة وممارسة الرياضة بانتظام تلعب دورًا هامًا في الوقاية من جلطات القلب.

-التحكم في العوامل الخطر: مراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، والامتناع عن التدخين يمكن أن يساهم في الوقاية.

-العلاج الدوائي: يمكن للأطباء وصف الأدوية التي تساعد في تقليل فرص تكون الجلطات والتحكم في العوامل الخطر.

في الختام، يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بعوامل الخطر وأسباب جلطات القلب، وأن يتخذوا الخطوات الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة القلب والوقاية من هذه الحالة الخطيرة.