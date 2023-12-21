رئيس الصين للسيسي: نولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية-المصرية

عربي ودولي
بوابة الفجر

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة انتخابه رئيسا لمصر.

وفي رسالة التهنئة، أشار شي إلى أن الصين ومصر صديقتان جيدتان تتشاركان المُثُل نفسها وتثقان ببعضهما البعض، وشريكتان جيدتان تعملان معا من أجل التنمية والرخاء المشترك.

وقال شي إنه على مدار السنوات القليلة الماضية، ازدهرت العلاقات الصينية-المصرية، وحقق التعاون العملي في مختلف المجالات نتائج مثمرة، وتعمقت الصداقة بين شعبي البلدين بشكل مستمر.

وأضاف شي أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية-المصرية، وأعرب عن استعداده للعمل مع السيسي لمواصلة الدعم القوي المتبادل بين الصين ومصر، وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار الحزام والطريق، والعمل سويا من أجل حماية المصالح المشتركة للدول النامية، ومواصلة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر إلى مستويات جديدة، من أجل تحقيق المزيد من المنافع لشعبي البلدين.

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