أسعار الأرز تقفز إلى أعلى مستوى في 15 عامًا

الاقتصاد
بوابة الفجر


وصلت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا وسط مخاوف متزايدة من أن زيادة الطلب وتأثير ظاهرة النينيو ستؤدي إلى تقليص إمدادات الحبوب التي تعتبر غذاءً أساسيًا للمليارات في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا.

هذا وارتفع سعر الأرز الأبيض التايلاندي بنسبة 5%، وهو معيار آسيوي، بنسبة 2.5% مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 650 دولارًا أميركيًا للطن، وفقًا لجمعية مصدري الأرز التايلاندي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.

وبدأت الأسعار بالارتفاع في أوائل أغسطس الماضي عقب القيود الشاملة على الصادرات من أكبر شركات الشحن في الهند ومع تهديد الطقس الجاف للمحصول التايلاندي.

وبعد التراجع خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، تسارعت المكاسب في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهذا من شأنه أن يبقي تضخم أسعار الغذاء مرتفعًا في الأشهر المقبلة، وخاصة في البلدان التي تعتمد على الأرز مثل الفلبين.

هذا ويشعر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالقلق إزاء تسارع تضخم أسعار الغذاء قبل الانتخابات العامة في العام المقبل، وترتفع تكلفة الأرز على الرغم من القيود المشددة على التصدير، والحصاد الجيد والمخزونات الوفيرة للدولة، وفقًا لوزارة الأغذية.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنحو 12% سنويا في العامين الماضيين، وطلب المسؤولون من المطاحن خفض أسعار التجزئة.

وفي علامة أخرى على قوة الطلب على الأرز التايلاندي، قالت رئيسة الوزراء سريثا تافيسين هذا الأسبوع إن إندونيسيا تخطط لشراء مليوني طن من البلاد بحلول نهاية العام المقبل. ويأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تؤدي فيه ظاهرة النينيو، التي تتسبب في جفاف المحاصيل في جميع أنحاء آسيا، إلى خفض إنتاج الأرز التايلاندي بنحو 6% في الفترة 2023-2024.

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