تراجع أسعار النفط وسط زيادة مفاجئة للمخزونات



انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس الحادي والعشرين من ديسمبر كانون الأول وسط زيادة مفاجئة لمخزونات النفط الأميركية.

وتتجه الأسعار وفقًا لتلك الخسائر لإنهاء سلسلة من المكاسب استمرت 3 أيام.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أمس ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر كانون الأول مسجلة 443.7 مليون برميل وهو ما جاء عكس توقعات بانخفاضها بنحو 2.3 مليون برميل.

كما كشفت البيانات ارتفاع الإنتاج الأميركي من الخام عند مستوى قياسي 13.3 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي.

وفي سياق منفصل، كشف التحالف الذي يفرض سقفًا سعريًا على النفط الروسي بقيادة أميركا أمس الأربعاء عن تغييرات في نظام الالتزام الخاص به، وسط تأكيدات بأن تلك التغييرات ستجعل من الصعب على المصدرين الروس تجاوز هذا السقف.

أما فيما يتعلق بتداعيات الاضطرابات الحالية في البحر الأحمر على إمدادات النفط، قال محللون إن التأثير محدود حتى الآن لأن الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط يتم تصديره عبر مضيق هرمز.

فيما صرح الشريك في شركة الأبحاث والاستشارات ماركت ريسك أدفيزوري ناوهيرو نيمورا بأنه نظرًا لعدم وجود تخفيضات إضافية في الإنتاج من قبل أوبك+ هذا العام فإن أسعار النفط ستظل في ذلك النطاق على الأرجح حتى نهاية العام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.49% إلى 79.31 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.53% مسجلة 73.84 دولار للبرميل.