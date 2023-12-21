تراجع الأسهم اليابانية في نهاية الجلسة مقتفية أثر وول ستريت



تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس الحادي والعشرين من ديسمبر كانون الأول، لتقتفي أثر الأسهم في وول ستريت، ووسط خسائر سهم Toyota.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي الياباني 1.59% إلى 33140 نقطة، كما انخفض مؤشر توبكس 1%.

ومن بين 225 سهمًا مدرجًا في مؤشر نيكي، تراجع 187 سهمًا، وارتفع 36 سهمًا.

وقرر المركزي الياباني هذا الأسبوع الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوياتها بالغة الانخفاض، وشدد البنك على أنه لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر، مضيفا أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، هبط سهم Toyota بنحو 5.6%، قبل أن يقلص السهم خسائره في نهاية الجلسة إلى 4%، بعدما كشفت الشركة أنها ستستدعي 1.12 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب ماس كهربائي في جهاز الاستشعار قد يتسبب في عدم فتح الأكياس الهوائية بالشكل المطلوب.