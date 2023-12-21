ماليزيا تدرس إنشاء محكمة تجارية دولية

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت "أزالينا بنت عثمان سعيد " الوزيرة في رئاسة مجلس الوزراء الماليزي لشؤون القانون والإصلاح المؤسسي، إن الحكومة تدرس مقترحًا بإنشاء محكمة تجارية دولية في ماليزيا.

 

وذكرت، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، أن الاقتراح تمت مناقشته أثناء اجتماعها مع رئيس المحكمة العلية "تون تنغكو ميمون توان مت"  أمس الأربعاء.

 

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى جعل ماليزيا واحدة من أفضل الوجهات في المنطقة لحل النزاعات المتعلقة بالقانون التجاري، ولزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد.

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