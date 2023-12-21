بث مباشر مباراة الهلال وأبها| تويتر اليوم جودة عالية HD مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

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مباراة الهلال وأبها
مباراة الهلال وأبها

يستضيف ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية اليوم الخميس 21 سبتمبر مباراة الهلال وأبها وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من  بطولة الدوري السعودي ويبحث عدد كبير من عشاق العميد عن كيفية مشاهدة المباراة والقنوات الناقلة لها.

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وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية بث مباشر مباراة الهلال وأبها  دون تقطيع وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 

يخوض الهلال مباراة اليوم  ساعيًا لاستمرار في الانتصارات المتتالية واتساع فارق النقاط من أجل مواصلة الحفاظ على صدارة الترتيب.

أما فريق أبها يطمح في تحقيق المفاجأة واقتناص فوز خامس هذا الموسم يساعده في الخروج من منطقة الظلام.

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ترتيب الهلال في الدوري السعودي

يتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه النصر الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

ترتيب أبها في الدوري السعودي 

يحتل فريق أبها  المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة فقط حصدها من 17 لقاء فاز في 4 وخسر 2 وتعادل في 11 لقاء.

موعد مباراة الهلال وأبها 

سوف تنطلق مباراة الهلال وأبها اليوم الخميس 21 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية على ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية  وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من  بطولة الدوري السعودي.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها 

تذاع مباراة الهلال وأبها عبر فضائية SSC HD الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي في الوطن العربي.

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